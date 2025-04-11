"Життя пішло не туди": люди за допомогою ШІ уявляють себе у дорослому віці
- У соцмережах популярний флешмоб, де користувачі публікують дитячі фото і за допомогою ШІ уявляють, як вони виглядали б у дорослому віці.
- Попри реалістичність згенерованих зображень, люди часто виглядають краще в реальності, а результат ШІ викликає жартівливі коментарі.
У соцмережах набирає обертів новий ностальгійний флешмоб: користувачі публікують свої дитячі фото та просять нейромережу показати, як вони могли б виглядати у 25, 30 або 40 років. Після цього люди порівнюють отримані результати з реальністю.
У чому полягає вірусний тренд – пояснює 24 Канал.
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У межах цього тренду люди надсилають у чат GPT свої дитячі фото та просять уявити, як би ця дитина виглядала у майбутньому. Люди, яким вже виповнилося 20 років можуть спокійно порівняти реальність та припущення ШІ. Спойлер: у більшості випадків виходить не дуже.
Попри хорошу деталізацію та реалістичність, на щастя, люди у житті мають кращий вигляд, ніж їхні копії на фото. Користувачі жартують, що нейромережа чудово знає, що таке студентські сесії, безсонні ночі, прокрастинація й черги в поліклініку, адже люди на згенерованих фото виглядають дещо втомленими.
Ось так Chat GPT бачить мене в 33. Десь я звернув не туди,
– пишуть учасники тренду.
Новий тренд віруситься у мережі / Фото з мережі
Виходить інша людина / Фото з мережі
Однак у поодиноких випадках, схожість таки є.
Люди генерують свої фото за допомогою ШІ / Фото з мережі
Як повторити цей тренд
- Знайди своє фото з дитинства. Обери улюблене – де ти смієшся, мрієш або просто дивишся в об'єктив.
- Завантаж фото в нейромережу. Можна скористатися одним із варіантів:
- ChatGPT з функцією зображень.
- FaceApp (фільтр старіння).
- Remini, AI Time Machine від MyHeritage або подібні ШІ-додатки
- Обери вік, який хочеш побачити. Зазвичай обирають 25, 30 або 40 років – щоб потім порівняти з тим, як все склалося насправді.
Раніше у соцмережах популярним став тренд GPT Doll, де користувачі діляться зображеннями гламурних "ляльок", згенерованих ШІ.