Справжній апокаліпсис: штучний інтелект показав як зміниться життя на Землі до 2100 року

Останнім часом питання глобального потепління та зміни клімату трохи відійшли на другий план. Замість того, аби рятувати планету, люди ще більше знищують її. ШІ показав, до чого можуть призвести наші дії, якщо ми нічого не змінимо.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на DailyMail.

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Який прогноз дає ШІ

Генератор зображень зі штучним інтелектом ImageFX від Google MailOnline використав останні наукові дослідження, щоб передбачити, яким буде світ у 2100 році. Зображення, які він презентував, невтішні. Міста підуть під воду, а мільйони людей загинуть від спеки. Все через рівень парникових газів, який продовжує зростати.

Найбільшим впливом, який відчуємо усі, є підвищення рівня моря та зміна екстремальних погодних умов. Все це збільшуватиметься протягом століття, якщо ми нічого не зробимо для зменшення викидів парникових газів,

– сказала кліматологиня з Університетського коледжу Лондона, професорка Джулієн Стройв.

За прогнозами ШІ, на Землі значно підвищиться температура. Так, до 2100 року глобальна температура буде на 2,7 градуса вищою за середню доіндустріальну атмосферу за середнім сценарієм і на 4,4 градуса вищою за найгіршим сценарієм.

Через це ризик "раптових посух" зросте з 32% до 53% у Європі. А надмірне тепло спричинить 5,8 мільйона додаткових смертей у Європі. Найбільше постраждає місто Барселона, де прогнозується 246 000 додаткових смертей.

Яким буде світ у 2100 році через збільшення температури / Фото ImageFx

Друга проблема, яку прогнозує ШІ, – танення льоду та підвищення рівня моря. Оскільки протягом наступних 75 років атмосфера стане теплішою, моря нагріваються. Дослідження експертів з Університету Редінга показало, що температура океану зростала до 0,27 градуса за десятиліття і продовжує зростати.

Це нагріє Арктику ще швидше, що призведе до більшого танення Гренландії та швидшого підвищення рівня моря, дестабілізації зон вічної мерзлоти та порушення циркуляції глибинних океанських течій,

– спрогнозувала професорка Джулієн Стройв.

Дослідження передбачають, що більше як половина льодовиків у світі зникне до 2100 року, а європейські Альпи втратять 75% своїх льодовиків за сценарієм високих викидів.

Також занепокоєння викличе зростання катастрофічних "мегаураганів", які виникають, коли тепле вологе повітря підіймається з океану. Додамо до цього всього ще й катастрофічне забруднення повітря і отримаємо світ, який перебуває на межі апокаліпсиса. Сподіваємося, що людство отямиться, поки ще не занадто пізно.

Світ у 2100 році / Фото ImageFx