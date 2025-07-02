"Фібі – журналістка, Пайпер – в їдальні": ШІ показав, як би виглядали героїні в наших реаліях
- Штучний інтелект перетворив героїнь серіалу "Всі жінки – відьми" на мешканців України, створивши вірусне відео, що викликало ностальгію у фанатів.
- Фібі стала журналісткою, Пайпер – працівницею їдальні, Пейдж – соціальною працівницею, а Прю – музейною працівницею в українських реаліях.
У соцмережах набирає популярності відео, в якому штучний інтелект перетворив героїнь та героїв легендарного серіалу "Всі жінки – відьми" (Charmed) на мешканців України.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на тікток-акаунт @toxasukhyna.
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Завдяки ШІ ми побачили, як би могли виглядати Фібі, Пайпер, Прю та Пейдж у типових українських реаліях. Зокрема:
- Фібі стала журналісткою з характером,
- Пайпер перетворилася на працівницю їдальні у шкільному фартушку,
- Пейдж – соціальна працівниця у скромному одязі,
- Прю – музейна працівниця, стримана й інтелігентна.
Відео стало вірусним, викликавши ностальгію та усмішку у фанатів серіалу. Коментатори жартують, що це – новий рівень адаптації класики.
Героїнь серіалу "Всі жінки – відьми" зобразили українками: дивіться відео
Довідка. Серіал "Всі жінки – відьми" – це культовий американський телесеріал у жанрі фентезі, драми та надприродного трилера, який став знаковим для кінця 90-х і початку 2000-х. Історія розповідає про трьох сестер – Прю, Пайпер і Фібі Голлівелл, які дізнаються, що є відьмами. Вони успадковують магічні сили та стають так званими Зачарованими (The Charmed Ones) – наймогутнішими відьмами, призначення яких – боротися зі злом і захищати невинних.
Раніше ми писали, що у соцмережах популярність набирає нова пародія на мем "Я не з такої сім’ї, як другі", де Анжеліна Джолі замінює оригінальну героїню. Відео створене за допомогою нейромережі, що використовує технології deepfake та AI-анімації обличчя.