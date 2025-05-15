"Бо герої не носять плащі": ШІ показав супергероїв Marvel та DC в образах працівників ДТЕК

Штучний інтелект знову дивує мережу! Цього разу нейромережі згенерували образи культових супергероїв Marvel і DC в уніформі працівників української енергетичної компанії ДТЕК.

Образи, що поєднують фантастичну силу з реальним героїзмом, швидко стали вірусними в соцмережах. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на aitrends.ua.

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На оприлюднених кадрах ми бачимо Залізну людину, який одягнений у сіру робочу куртку з жовтими та білими вставками, з логотипом DTEK на грудях. За уніформою проглядається світиться арк-реактор (фірмова деталь образу Залізної людини).

Також у ДТЕК "працює" Тор. Цей образ підходить йому найбільше, адже Володар грому, який вміє пускати блискавки руками, точно міг би допомогти українцям під час блекаутів.

ШІ показав супергероїв Marvel та DC образах працівників ДТЕК: дивіться відео

Реакція мережі

Це відео спричинило справжній фурор у мережі і на нього відреагували представники ДТЕК.

Йоооооой надзвичайно приємно,

– написали ДТЕК у коментарях.

Інші користувачі мережі також не залишилися осторонь. Ось, які коментарі вони залишали під відео:

"Тор має взагалі електрику з небес подавати".

"Так ось чому такі тарифи".

"Так вони природно виглядають! Наче свої, ріднесенькі".

"У нас свої герої, особливо ті хто поновлюють світло на прифронтових містах".

Раніше штучний інтелект створив зображення, на яких супергерої Marvel живуть в Україні, зокрема Халк – у Карпатах, а Чорна Вдова – у Львові. Але найбільшу увагу отримав Капітан Америка, який з'явився з тризубом та щитом у кольорах українського прапора.