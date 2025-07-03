Цаца, ям та черела: ШІ згенерував дитячу абетку з невідомими тваринами та розсмішив мережу
- Штучний інтелект згенерував дитячу абетку з невідомими тваринами, що розсмішила користувачів соцмереж.
- Абетка містить вигадані назви тварин, такі як "имра", "зац", "сица", а зображення не завжди відповідають підписам.
У соцмережах вже давно існує тренд на створені штучним інтелектом зображення: часто він комбінує різні предмети та генерує досить кумедні картинки. І цього разу ШІ розвеселив людей дитячою абеткою, у якій окрім давно відомих звіряток з'явилися ще й інші цікаві та несподівані варіанти.
Про цікаву абетку та невідомих звіряток на ній розповідає 24 Канал.
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ШІ не впорався з дитячою абеткою
Поява штучного інтелекту змінює світ навколо дуже швидко – і чимало експертів переконані, що незабаром ШІ стане корисним і для батьків, і для вчителів та стане серйозною допомогою у навчанні.
Тим часом у соцмережах вже жартують на цю тему, генеруючи "навчальні" картинки за допомогою ChatGPT.
ШІ згенерував смішну абетку для дітей / Фото з Фейсбуку
На картинці, що підписана "Абетка для маллків", зображено чимало тваринок з дуже дивними назвами – як-от "имра", "зац", "сица" та "цаца". ШІ умудрився навіть створити тваринку під назвою "євген", що неабияк розсмішило користувачів соцмереж. В деяких випадках тварини на зображеннях зовсім не відповідають описам – наприклад, заєць опинився під літерою "Щ" та підписаний як щука.
Як відреагували соцмережі
У коментарях люди кепкують із кумедної ШІ-абетки:
- "І бачать цацу і юум)";
- "Азіров гірько рідаєт від завісті і пьот лікарства!";
- "Зрозуміло одне, що якийсь Євген таки добряче дістав чатжпт";
- "Навіть не знаю яку букву собі вибрати на день букваря".
Дехто, щоправда, став на захист ШІ:
"Насправді це може сподобатися дитині, яка разом з батьками шукатиме помилки".
Також у коментарях люди також почали ділитися своїми абетками, згенерованими штучним інтелектом.
Ще один варіант дитячої абетки від ШІ
24 Канал також поекспериментував та попросив у ШІ створити абетку зі звірятками. І ось що з цього вийшло:
Фентезійна абетка для дітей / Зображення згенероване ШІ за допомогою сервісу ChatGPT
Вже не вперше ШІ створює вірусні популярні картинки, що захоплюють мережу – раніше ми вже розповідали про тренд на "італійський брейнрот" та найпопулярніших його персонажів – наприклад, Капучіно Асасіно.