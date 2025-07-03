Об интересной азбуке и неизвестных зверушках на ней рассказывает 24 Канал.

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Появление искусственного интеллекта меняет мир вокруг очень быстро – и многие эксперты убеждены, что вскоре ИИ станет полезным и для родителей, и для учителей и станет серьезной помощью в обучении. Между тем в соцсетях уже шутят на эту тему, генерируя "учебные" картинки с помощью ChatGPT.

ИИ сгенерировал смешную азбуку для детей / Фото с Фейсбука

На картинке, подписанной "Азбука для малышей", изображено немало животных с очень странными названиями – например "имра", "зац", "сица" и "цаца". В некоторых случаях животные на изображениях совсем не соответствуют описаниям – например, заяц оказался под буквой "Щ" и подписан как щука.

В комментариях люди также начали делиться своими азбуками, сгенерированными искусственным интеллектом. 24 Канал также поэкспериментировал и создал шуточную азбуку со зверушками.



Фэнтезийная азбука для детей / Изображение сгенерировано ИИ с помощью сервиса ChatGPT

Уже не впервые ИИ создает вирусные популярные картинки, захватывающие сеть – ранее мы уже рассказывали о тренде на "итальянский брейнрот" и самых популярных его персонажей – например, Капучино Асасино.