Створював меми про однокласників: на Волині покарали школяра

На Волині учня одного зі шкіл провчили за те, що він створював образливі меми на своїх однокласників. Справа дійшла до суду.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на видання "Волинські новини".

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Що відомо про інцидент

Учень однієї зі шкіл Волинської області створював меми на своїх однокласників. Він образливо жартував зі своїх однокласників та поширював меми з їхньою участю у мережі. Батьки постраждалих учнів звернулися до поліції, а ті – притягли до відповідальності маму хлопчика.

Як визначив суд, своїми діями школяр "принизив честь і гідність" інших дітей. Як наслідок – матір отримала штраф за неналежне виконання батьківських обов'язків. Де у цей час був батько хлопця – наразі невідомо.



Справа дійшла до суду / Фото Unsplash

Як на це відреагувала мати хлопця

Жінка у суді визнала провину та просила суворо не карати. Вона додала, що:

провела із сином профілактичну бесіду,

запровадила низку обмежень у його дозвілля,

роз'яснила йому про можливі подальші наслідки.

Зрештою, жінку просто оштрафували на 850 гривень.

Цікаво! Якщо школяр не припинить принижувати однокласників, то штраф може зрости до 3400 гривень та до 60 годин громадських робіт.

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