У Шотландії людям активно видають парасольки: до чого тут чайки

Одразу у двох шотландських містах Інвернесс і Нейрн люди зіткнулися з незвичною проблемою. Річ у тім, що чайки почали активно нападати на людей.

Через те, що влада фактично усунулася від проблеми, ініціативу взяли підприємства та магазини. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Daily Record.

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Що роблять птахи

За повідомленням місцевих, чайки активно нападають на людей, а також крадуть товари з полиць та відкритих прилавків. Саме тому власники закладів почали активно роздавати парасолі своїм клієнтам, аби ті змогли захиститися від дій чайок.

Це кошмар. Ми намагаємося зробити все можливе для наших клієнтів, але нічого не виходить. Наразі служба контролю за тваринами нічого не робить. І мене непокоїть законодавство, у якому немає ані слова про птахів, які гніздяться поруч. Тільки от чайки постійно травмують людей своїми атаками. То чому ніхто не діє?

– наголосила одна з власниць магазину Люсі Гардінг.

Ще одна місцева повідомила, що через засилля чайок фактично "не могла вийти з дому через вхідні двері протягом трьох днів, оскільки на мене напали дорослі чайки".

"У моєму саду та на вулиці було троє пташенят. І мені порізало обличчя від пазурів і крил чайок, які напали на мене", – розповіла очевидиця нападу.



У Шотландії людям активно видають парасольки / Фото Unsplash

Службі контролю за тваринами Шотландії NatureScot прагне "швидко реагувати" у випадках, "коли чайки створюють ризик для здоров'я та безпеки населення". Але відстрілювати агресивних птахів – це не вихід. Адже є чіткі докази того, що популяції чайок стикаються зі значним та серйозним скороченням.

Раніше ми писали, що у Бразилії індик зацікавився припаркованим моторолером і почав "охороняти" його. Все дійшло до того, що він навіть атакував власницю.