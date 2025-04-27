Коли власниця транспорту повернулася, це не сподобалося птахові. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ViralHog.

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На оприлюднених кадрах можна побачити, як індик зацікавився припаркованим моторолером і розглядає його. Аж раптом до транспорту повернулася його власниця, але покинути це місце оперативно вона так і не змогла.

Коли жінка хотіла поїхати, індик не пускав її та кілька разів "атакував" власницю. Згодом їй вдалося розвернутися, але птах продовжував за нею йти та видавати голосні звуки.

Індик "побився" з власницею моторолера: дивіться відео

Реакція мережі

Це відео не залишило людей байдужими і вони одразу ж почали писати чимало коментарів:

"Це справді смішно";

"Вона просто не оплатила парковку";

"Індик побачив, що моторолер має поломку. Тому й намагався попередити її";

"От тобі й індик. А ви кажете, птахи не люблять транспорт, хіба?".

Раніше ми писали про львів'янку, яка живе у квартирі з куркою та півнем, яких купила на ринку і залишила після літнього перебування в селі. Птахи сплять у ванній і не заважають мешканцям будинку, а сусіди навіть не підозрюють про їхню наявність.