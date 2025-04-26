Нове життя Кобзаря: ШІ оживив пам'ятник Тарасу Шевченку у Львові
- У Львові за допомогою ШІ оживили пам'ятник Тарасу Шевченку. Це викликало захоплення серед містян та гостей.
- Технологія використовує анімаційні алгоритми для моделювання рухів пам'ятника, додаючи світло, тіні і корекцію кольору для природності.
За допомогою ШІ львів'яни отримали змогу по-новому побачити своє місто. Зокрема, уявити ситуацію, за якої пам'ятник Тарасу Шевченку оживає.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на тікток @lvivskyy_kolyega.
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На відео, яке миттєво розлетілося соцмережами, можна побачити, як Тарас Шевченко злегка нахиляється вперед і крокує з підмостків, оживляючи легендарний монументальний образ. Інтерактивна анімація зберігає глибину постаті Кобзаря та серйозність задуму.
Львів'яни та гості міста з захопленням сприйняли незвичний формат презентації пам'ятника, а в соцмережах вже пропонують "оживити" й інші знакові фігури української історії.
ШІ оживив пам'ятник Тарасу Шевченку у Львові: дивіться відео
Як це працює
Щоб "оживити" пам'ятник Тараса Шевченка, використали технології штучного інтелекту (ШІ) та обробки зображень. Для цього потрібно взяти якісне фото пам'ятника. Далі застосовують алгоритми анімації: штучний інтелект "розуміє", де знаходяться "суглоби" фігури (плечі, руки, голова, ноги) і моделює рухи. Щоб анімація виглядала природно, додають світло, тіні, корекцію кольору, синхронізують рухи з реальним фоном.
Раніше ШІ переніс українських зірок у майбутнє. Так, ми побачили Артема Пивоварова і Наталю Могилевську та інших у сучасних образах та в контексті футуристичного міста.