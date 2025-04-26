Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на тикток @lvivskyy_kolyega.

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На видео, которое мгновенно разлетелось соцсетями, можно увидеть, как Тарас Шевченко слегка наклоняется вперед и шагает с подмостков, оживляя легендарный монументальный образ. Интерактивная анимация сохраняет глубину фигуры Кобзаря и серьезность замысла.

Львовяне и гости города с восторгом восприняли необычный формат презентации памятника, а в соцсетях уже предлагают "оживить" и другие знаковые фигуры украинской истории.

ИИ оживил памятник Тарасу Шевченко во Львове: смотрите видео

Как это работает

Чтобы "оживить" памятник Тараса Шевченко, использовали технологии искусственного интеллекта (ИИ) и обработки изображений. Для этого нужно взять качественное фото памятника. Далее применяют алгоритмы анимации: искусственный интеллект "понимает", где находятся "суставы" фигуры (плечи, руки, голова, ноги) и моделирует движения. Чтобы анимация выглядела естественно, добавляют свет, тени, коррекцию цвета, синхронизируют движения с реальным фоном.

Ранее ИИ перенес украинских звезд в будущее. Так, мы увидели Артема Пивоварова и Наталью Могилевскую и других в современных образах и в контексте футуристического города.