"Росія знову за бортом": ШІ показав країни в образах наречених

Ми вже бачили, як штучний інтелект уявляє країни світу у різних образах, але цього разу нейромережа перевершила саму себе. Перед нами з'явилися країни у вигляді наречених.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на відео на ютубі користувачі з ніком @InfiniteCortex07.

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Завдяки можливостям ШІ ми можемо уявити, як би виглядали країни у вигляді наречених – ніжних, елегантних та неповторних. Ці зображення – не просто фантазія ШІ, а справжня візуальна поезія, на якій зображені культурні та етнічні особливості різних країн.

Наприклад, наречена з Ямайки зачаровує розкішною шкірою, виразними очима та сукнею з тропічними мотивами, що нагадує екзотичну природу цього острова. Її образ випромінює тепло заходу сонця, а у волоссі вгадується стиль, характерний для Карибського регіону.

Україна ж уособлює відвагу, ніжність, стійкість і фантастичну красу. Віночок в українських мотивах наголошує на тендітності, але міцності, адже саме за ці синьо-жовті кольори наші військові віддають свої життя. А вишита сукня нагадує про багатовікову культуру та національну ідентичність. Світле волосся, сонячна усмішка та синьо-жовті акценти створюють атмосферу легкості та свободи.

ШІ показав країни в образах наречених: дивіться відео

Раніше ШІ показав, які тварини асоціюються у нейромережі з різними країнами. Тоді Україна постала в образі мужнього та хороброго буйвола, який захищає свої кордони та незалежність.

Як це працює

Аби створити такі відео ШІ використовує нейромережі, які складаються з двох частин:

Генератор – створює зображення.

Дискримінатор – оцінює, наскільки вони реалістичні.

Саме завдяки цьому зображення виглядають так реалістично та мають фантастичну деталізацію. Крім того, ШІ може аналізувати візуальні риси певної культури (національний одяг, колорит, аксесуари) та створювати зображення у відповідному стилі.