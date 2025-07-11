У "Сімпсонах" помітили тривожне передбачення про Лабубу: люди почали спалювати іграшку

У соцмережах з'явилася нова теорія змови. Згідно з нею, популярні колекційні фігурки Лабубу нібито пов'язані з древнім демоном Пазузу.

Приводом для сплеску містичних підозр став старий епізод "Сімпсонів", який деякі користувачі інтернету вважають зловісним пророцтвом. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Unilad.

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Чому Лабубу пов'язують з демоном Пазузу?

Деякі користувачі порівнюють Labubu з демоном Пазузу з шумеро-аккадської міфології, який став відомим у масовій культурі завдяки фільму "Той, хто виганяє диявола". Один із тригерів теорії став епізод "Сімпсонів", що вийшов ще у 2017 році.

У тій серії Гомер Сімпсон випадково замовив статую Пазузу замість їжі, після чого його дочка Меггі стала одержимою. Цей момент нещодавно знову став вірусним, і фанати впевнені: мультсеріал знову "щось передбачив".

Ви не просто приносите додому фігурку – ви впускаєте в дім зло,

– пишуть користувачі тіктоку та Reddit.

Скептики називають це масовою істерією, однак хтось сприймає загрозу серйозно. Люди вже почали спалювати свої іграшки.

Що відомо про Лабубу та звідки вони взялися Лабубу – це серія вінілових фігурок, створена китайською компанією POP MART у співпраці з гонконгським художником Кейсінгом Луном. Вони стали справжнім хітом не лише в Азії, а й далеко за її межами.

Чому Лабубу пов'язують з Пазузу: дивіться відео

Як реагують соцмережі?

На тлі хаосу фактчекери з авторитетного порталу Snopes опублікували спростування: вони наголосили, що жодних доказів зв’язку між фігурками та Пазузу не існує. Попри це, гучна дискусія в мережі продовжується. І поки одні скуповують Labubu у дизайнерських бутиках, інші – палять фігурки в себе на подвір’ї.

Натомість культурологиня Наталя Лисовець стверджує, що версії про демонічне походження Лабубу є надуманими і не відповідають фольклорному чи мистецькому аналізу.