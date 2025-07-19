Поводом для всплеска мистических подозрений стал старый эпизод "Симпсонов", который некоторые пользователи интернета считают зловещим пророчеством. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Unilad.

Смотрите также Стоит как авто: в Британии продали редкие карточки с покемонами

Почему Лабубу связывают с демоном Пазузу?

Некоторые пользователи сравнивают Labubu с демоном Пазузу из шумеро-аккадской мифологии, который стал известным в массовой культуре благодаря фильму "Тот, кто изгоняет дьявола". Один из триггеров теории стал эпизод "Симпсонов", вышедший еще в 2017 году.

В той серии Гомер Симпсон случайно заказал статую Пазузу вместо еды, после чего его дочь Мэгги стала одержимой. Этот момент недавно снова стал вирусным, и фанаты уверены: мультсериал снова "что-то предсказал".

Вы не просто приносите домой фигурку – вы впускаете в дом зло,

– пишут пользователи тиктока и Reddit.

Скептики называют это массовой истерией, однако кто-то воспринимает угрозу серьезно. Люди уже начали сжигать свои игрушки.

Что известно о Лабубу и откуда они взялись Лабубу – это серия виниловых фигурок, создана китайской компанией POP MART в сотрудничестве с гонконгским художником Кейсингом Луном. Они стали настоящим хитом не только в Азии, но и далеко за ее пределами.

Почему Лабубу связывают с Пазузу: смотрите видео

Как реагируют соцсети?

На фоне хаоса фактчекеры из авторитетного портала Snopes опубликовали опровержение: они отметили, что никаких доказательств связи между фигурками и Пазузу не существует. Несмотря на это, громкая дискуссия в сети продолжается. И пока одни скупают Labubu в дизайнерских бутиках, другие – жгут фигурки у себя во дворе.

Зато культуролог Наталья Лисовец утверждает, что версии о демоническом происхождении Лабубу являются надуманными и не соответствуют фольклорному или художественному анализу.