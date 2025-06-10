Десятки років просто збирала пил: сім'я стала мільйонерами, продавши унікальну скульптуру

Французька родина, нічого не підозрюючи, десятиліттями зберігала в себе вдома справжній шедевр Огюста Родена. Мармурова скульптура стояла на піаніно й сприймалася як звичайна сімейна прикраса.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

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Що відомо про унікальну скульптуру?

Історія відкриття почалася наприкінці минулого року, коли один із членів сім'ї вирішив показати скромну 30-сантиметрову фігуру оцінювачу з аукціонного дому Rouillac – Емеріку Руйяку. Той одразу запідозрив, що перед ним може бути не копія, а справжній витвір мистецтва.

Скульптуру передали на експертизу в Комітет Родена – авторитетну організацію, яка визначає справжність творів французького скульптора. Співзасновник комітету Жером Ле Блей відразу розпізнав в артефакті оригінал Родена.

У мене не було жодних сумнівів. Це справжній Роден,

– сказав Ле Блей.



Сім'я стала мільйонерами, продавши унікальну скульптуру / Фото Rouillac Auctioneers

Мовиться про роботу "Смуток", одну з жіночих фігур, створених як частину незавершеної монументальної композиції Родена – "Врата пекла". Скульптура належить до пізнього періоду творчості майстра і вирізняється віртуозним опрацюванням мармуру.

Унікальна робота зникла з поля зору ще після аукціону 1906 року. І лише через понад століття знову з'явилася на очах експертів – абсолютно випадково.

Скульптуру продали на торгах за майже 1 мільйон доларів – значно вище за попередню оцінку в 578 – 810 тисяч доларів. Її придбав анонімний колекціонер. Родина, яка зробила відкриття, побажала залишитися неназваною, однак в аукціонному домі зазначають – вони були приголомшені, коли дізналися справжню цінність родинної "дрібнички".

Ця скульптура немов пережила століття мовчання, щоб знову заговорити до світу,

– підсумував Ле Блей.

Цікаво! Мармурові оригінали Родена у приватних колекціях – велика рідкість. Більшість із них зберігаються в паризькому Музеї Родена або в найбільших музеях світу.

Раніше ми писали про чоловіка, який знайшов вдома книжку, що зробила його багатим. Мовиться про жителя Англії, який заробив 76 тисяч доларів на першому виданні "Гаррі Поттер і Філософський камінь" з рідкісними помилками, яке купив у 1997 році за 15 доларів.