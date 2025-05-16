Хто вкрав Меланію Трампа: у Словенії зникла бронзова статуя першої леді США

Правоохоронці Словенії активно розшукують бронзову статую Меланії Трамп, про зникнення якої стало відомо 13 травня. Наразі невідомо, хто та навіщо вкрав статую.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на France24.

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Що відомо про бронзову скульптуру

Мовиться про бронзову скульптуру Меланії Трамп, яку встановили неподалік від її рідного міста Севниця ще у 2020 році. Статуя стояла на пеньку посеред поля, однак днями вона безслідно зникла. Як розповіли правоохоронці, статую спиляли по щиколотки і вивезли у невідомому напрямку.

Про крадіжку повідомили 13 травня, одразу після цього на місце події прибули поліцейські та розпочали розслідування,

– повідомила речниця поліції Аленка Дренік Рангус.

Автором скульптури є американський художник Бред Даун. Він розповів, що засмутився, дізнавшись про крадіжку статуї.

"Мені трохи сумно, що її вже немає. У мене є відчуття, що це якось пов'язано з виборами Дональда Трампа, але хто знає, правда ж?", – зазначив Даун.



У Словенії зникла статуя Меланії Трамп / Фото AFP

Цікаво! Це вже не перший подібний інцидент. Викрадена скульптура – це вже друга статуя Меланії Трамп, встановлена у цьому місці. Першу дерев'яну фігуру, створену місцевим художником Алешем Жупевцем, спалили. Після цього Даун вирішив замінити її на бронзову версію, яку описував як "антипам'ятник, антипіар".

Зауважимо, що після того, як Меланія стала першою леді США вдруге, у Словенії сподіваються, що Трамп все-таки відвідає батьківщину дружини. І хоча цього досі так і не сталося, у Севниці на її честь створили безліч товарів, зокрема тістечка й шоколадні вироби.

Раніше ми писали, що Меланія Трамп відвідала похорон Папи Римського у чорному ансамблі від Dolce & Gabbana, відповідно до дрес-коду Ватикану, на відміну від Дональда Трампа, який порушив протокол.