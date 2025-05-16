Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на France24.

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Что известно о бронзовой скульптуре

Говорится о бронзовой скульптуре Мелании Трамп, которую установили неподалеку от ее родного города Севница еще в 2020 году. Статуя стояла на пеньке посреди поля, однако на днях она бесследно исчезла. Как рассказали правоохранители, статую спилили по щиколотку и вывезли в неизвестном направлении.

О краже сообщили 13 мая, сразу после этого на место происшествия прибыли полицейские и начали расследование,

– сообщила пресс-секретарь полиции Аленка Дреник Рангус.

Автором скульптуры является американский художник Брэд Даун. Он рассказал, что расстроился, узнав о краже статуи.

"Мне немного грустно, что ее уже нет. У меня есть ощущение, что это как-то связано с выборами Дональда Трампа, но кто знает, правда же?", – отметил Даун.



В Словении исчезла статуя Мелании Трамп / Фото AFP

Интересно! Это уже не первый подобный инцидент. Похищенная скульптура – это уже вторая статуя Мелании Трамп, установленная в этом месте. Первую деревянную фигуру, созданную местным художником Алешем Жупевцем, сожгли. После этого Даун решил заменить ее на бронзовую версию, которую описывал как "антипамятник, антипиар".

Заметим, что после того, как Мелания стала первой леди США во второй раз, в Словении надеются, что Трамп все-таки посетит родину жены. И хотя этого до сих пор так и не произошло, в Севнице в ее честь создали множество товаров, в частности пирожные и шоколадные изделия.

Ранее мы писали, что Мелания Трамп посетила похороны Папы Римского в черном ансамбле от Dolce & Gabbana, в соответствии с дресс-кодом Ватикана, в отличие от Дональда Трампа, который нарушил протокол.