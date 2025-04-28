Мелания Трамп посетила похороны Папы Римского в свой 55-й день рождения. Она была одета в черный ансамбль, изготовленный на заказ от Dolce & Gabbana. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на The Daily Mail.

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Первая леди США предстала в двубортном смокинге, который дополнила элегантной кружевной вуалью и соответствующими перчатками. Она отказалась от аксессуаров согласно протоколу Ватикана. По мнению журналистки Джейн Типпет, Мелания Трамп вложила глубокий смысл в свой образ.

Решение выбрать именно итальянский модный дом указывает не только на приверженность Мелании к миру моды, но и к признанию того, как одежда пересекается с религией и католицизмом в частности. Ведь церковные мотивы часто просматривались в работах основателей Dolce & Gabbana.

Кроме того, это перекликается с личной историей жены президента. Потому что Мелания Трамп является первой леди США, которая исповедует католицизм, после Жаклин Кеннеди.

Хотя невозможно точно сказать, какие именно махинации были применены для подготовки к такому знаменательному событию, Мелания, как и любая женщина в ее положении, всегда была готова выглядеть идеально подготовленной к тому, чтобы занять свое место в любой церемонии, которая бы от нее не требовалась,

– заметила Типпетт.

Мелания Трамп не впервые демонстрирует тщательно продуманные образы, сочетающие моду, ее собственный стиль и историю и веру.

Какой образ был у Дональда Трампа

Президент США вместо этого проигнорировал документ, где был четко описан дресс-код. Мужчины должны были надеть темный костюм, белую рубашку, черные галстук и ботинки. Тогда как Дональд Трамп появился в ярко-синем костюме от Brioni с атласным галстуком.