Дружній охоронець: пес подружився з грабіжником, поки той обкрадав будинок

Собака – справжній друг людини, але іноді це радше недолік, аніж перевага – і особливо коли пес має стати надійним охоронцем майна. У тіктоці саме завірусилося відео, де собака надто дружньо поставився до грабіжника.

Чимало собак дуже дружньо ставляться до людей – і часом навіть до грабіжників. 24 Канал розповідає про курйозну ситуацію, що сталася, коли злодій прокрався у чужий дім, а пес несподівано почав з ним гратися.

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Часом камери у домі можуть не тільки допомогти слідкувати за безпекою, але й зазнімкувати досить кумедні ситуації. Зокрема, так і сталося: у тікток стало надзвичайно популярним відео, на якому пес дуже швидко знайшов собі друга, ось тільки ним став злочинець.

Поки господарів не було вдома, чоловік пробрався у чужий дім та почав швидко складати чуже майно до свого рюкзака. Але пес, що мав би охороняти оселю, взагалі не зреагував на чужинця. А потім й взагалі почав гратися з грабіжником – та і злодію, здається, пес припав до душі.

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Господар дому теж зміг з гумором поставитися до неприємної крадіжки.

Якщо собаці він сподобався, він може повернутися в будь-який час,

– підписав він відео.

Під відео швидко назбиралося чимало коментарів на підтримку песика та навіть грабіжника-собачника: "Не дай Боже, щоб людина робила свою роботу від щирого серця", "Я ігнорую червоні прапорці".

Втім, далеко не всі повірили у правдивість відео. Чимало глядачів підозрюють, що за чорною маскою грабіжника начебто ховався сам господар – і саме тому пес зовсім на нього не зреагував.

Інші ж порадили пошукати свої речі у друзів та родичів чоловіків, адже пес точно знає людину у масці.

До речі, раніше ми розповідали про інший цікавий випадок: у Японії ведмідь прорвався прямо на злітну смугу аеропорту.