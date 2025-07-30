У мережі стрімко поширюється інформація про нібито масштабне "інопланетне вторгнення", яке має статися вже у листопаді 2025 року. Згідно з "пророцтвом", яке опублікували деякі анонімні конспірологічні джерела, Землю очікує контакт із позаземною цивілізацією.

Українці, як завжди, не втрачають оптимізму та вже створили купу мемів на тему інопланетного вторгнення. Найсмішніше для вас зібрав 24 Канал.

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Що відомо про "атаку НЛО"?

Усе почалося з відкриття нового міжзоряного об'єкта 3I/ATLAS, який у липні 2025 року зафіксували астрономи. Об'єкт летить у напрямку Сонця зі швидкістю понад 210 000 кілометрів на годину, і, найімовірніше, є великою кометою — діаметром до 24 кілометри, вкрита хмарою газу, пилу та льоду.

Але сенсаційність додало припущення відомого астрофізика Аві Лоеба, який висловив гіпотезу, що 3I/ATLAS може бути технологічним артефактом іншопланетного походження. Цього виявилося достатньо, щоб низка ЗМІ та конспірологів почали говорити про можливу «атаку інопланетян», нібито заплановану на листопад 2025 року.

Українці вже нічому не дивуються

Після років війни, пандемій і реальних ракетних обстрілів повідомлення про інопланетян не викликало в українців страху. Навпаки – користувачі соцмереж почали масово ділитися жартами.



Українці готові до всього / Фото із соцмереж



Земляни чекають / Фото із соцмереж



Це вони мають нас боятися / Фото із соцмереж



Подивимося, хто здивується більше / Фото із соцмереж

Третя штурмова готова до будь-якого сценарію

У коментарях до новини про інопланетне вторгнення користувачі згадали і ЗСУ. Зокрема, масово поширювали плакат 3 окремої штурмової бригади з гаслом "Готуємо до будь-якого сценарію". На зображенні – український боєць позує поруч із підбитим НЛО.



Про напад НЛО на Землю жартували у 3 ОШБр / Фото із соцмереж



Українці жартують, що НЛО в листопаді могли б напасти на Москву / Фото із соцмереж



Військовий Станіслав Бунятов пожартував про атаку НЛО на Землю / Фото з мережі