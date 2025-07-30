Украинцы, как всегда, не теряют оптимизма и уже создали кучу мемов на тему инопланетного вторжения. Самое смешное для вас собрал 24 Канал.

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Что известно об "атаке НЛО"?

Все началось с открытия нового межзвездного объекта 3I/ATLAS, который в июле 2025 года зафиксировали астрономы. Объект летит в направлении Солнца со скоростью более 210 000 километров в час, и, вероятнее всего, является большой кометой - диаметром до 24 километров, покрыта облаком газа, пыли и льда.

Но сенсационность добавило предположение известного астрофизика Ави Лоеба, который высказал гипотезу, что 3I/ATLAS может быть технологическим артефактом инопланетного происхождения. Этого оказалось достаточно, чтобы ряд СМИ и конспирологов начали говорить о возможной "атаке инопланетян", якобы запланированной на ноябрь 2025 года.

Украинцы уже ничему не удивляются

После лет войны, пандемий и реальных ракетных обстрелов сообщение об инопланетянах не вызвало у украинцев страха. Наоборот – пользователи соцсетей начали массово делиться шутками.



Украинцы готовы ко всему / Фото из соцсетей



Земляне ждут / Фото из соцсетей



Это они должны нас бояться / Фото из соцсетей



Посмотрим, кто удивится больше / Фото из соцсетей

Третья штурмовая готова к любому сценарию

В комментариях к новости об инопланетном вторжении пользователи вспомнили и ВСУ. В частности, массово распространяли плакат 3 отдельной штурмовой бригады с лозунгом "Готовим к любому сценарию". На картинке – украинский боец позирует рядом с подбитым НЛО.



О нападении НЛО на Землю шутили в 3 ОШБр / Фото из соцсетей



Украинцы шутят, что НЛО в ноябре могли бы напасть на Москву / Фото из соцсетей



Военный Станислав Бунятов пошутил об атаке НЛО на Землю / Фото из сети