Взяли покататися: підлітки заради розваги вкрали поїзд метро

У Нью-Йорку стався курйозний інцидент, коли кілька підлітків вкрали порожній поїзд метро. Відомо, що той стояв на запасній колії біля станції 71st Avenue у Форест-Гіллз.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Post.

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Що відомо про інцидент

Підлітки пробралися на станцію метро і замазали об'єктиви камер відеоспостереження маркером. Однак вони зняли на відео свою поїздку і виклали її в соцмережі. На оприлюднених кадрах видно, що спідометр поїзда показує швидкість близько 48 кілометрів на годину.

Поки незрозуміло, скільки тривала ця "подорож", але зрештою потяг повернули на відстійник на станції в Брукліні, звідки його і викрали. Співробітники підземки помітили, що поїзд перебуває не в тому місці, де вони його залишили раніше, і викликали поліцію.

Цікава деталь! Двері поїзда виявилися зачиненими, тому припускають, що у викрадачів були спеціальні ключі.

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Зловмисники, як вважає поліція, втекли з місця злочину пішки, і розшукує винних. Їм можуть висунути звинувачення в безрозсудному створенні загрози.