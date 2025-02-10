Важить 750 кілограмів: у США упіймали ймовірно найбільшу у світі білу акулу

У США, біля берегів Орландо, що у Флориді, спіймали ймовірно найбільшу у світі білу акулу. Відомо, що рибина важить 750 кілограмів та має понад 4 метри завдовжки.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на New York Post.

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Що відомо про найбільшу у світі білу акулу

Величезну рибину виловила дослідницька компанія Ocearch. Хижачку спіймати у західній частині Північної Атлантики за допомогою ручної волосіні, на кінці якої був гачок з наживкою. Згодом гігантську здобич підвели до платформи судна M/V Ocearch і підійняли на платформу.

Ймовірно, найбільша у світі біла акула: дивіться відео

Навіщо зловили акулу

Дослідники Ocearch в такий спосіб вивчають акул, їхню поведінку та маршрути пересування. Крім того, фахівці збирають важливі біологічні зразки. Поставивши мітку, акулу можна відстежувати протягом п'яти років.

Зауважимо, що загроза нападу на людей доволі низька, оскільки великі білі акули зазвичай тримаються на відстані понад 60 кілометрів від узбережжя. Втім, час від часу напади хижачок-вбивць все ж трапляються. Як правило, це стається через те, що вони плутають людину зі своєю звичайною здобиччю.

У будь-якому випадку акул не варто провокувати. Також рекомендується вжити додаткових заходів безпеки: