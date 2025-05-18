Як у голівудському фільмі: в'язні епічно втекли з в'язниці через діру в туалеті

У США сталася історія, про яку у Голлівуді могли б зняти фільм. Одразу 10 в'язнів втекли з в'язниці, зробивши дірку в стіні туалету.

Також засуджені залишили глузливе послання тюремникам. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на BBC.

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Як зазначили правоохоронці, серед засуджених є підозрювані в скоєнні вбивств. Вони непомітно здійснили втечу з в'язниці. Сталося це опівночі, а факт їх зникнення виявили лише зранку наступного дня.

В'язні залишили саркастичне послання іншим утримуваним. Вони написали на стіні: "Надто легко, лол". Тож, правоохоронці припускають, що наймовірніше в'язням допоміг хтось з-поміж штату пенітенціарного закладу. Адже тюрма має високий рівень захисту й охорони, а тому "ніхто не може вибратися з цієї установи без сторонньої допомоги".



В'язні епічно втекли з в'язниці через діру в туалеті / Фото BBC News

Частину ув'язнених затримали

Згодом поліція повідомила, що трьох з десяти втікачів наразі вже затримано. Пошуки ще сімох осіб тривають. Наразі до розслідування та пошуку злочинців долучилися:

ФБР,

спецпідрозділи поліції,

а також Служба Маршалів США.

Підрозділи маршалів уже посилили охорону постраждалих і свідків, які можуть стати жертвами розправи зі сторони втікачів.

Цікаво! У США покарання за втечу з в’язниці залежить від штату, юрисдикції (штатна чи федеральна установа), а також від обставин самої втечі – чи була вона насильницькою, чи використовувалися зброя або загрожувало життя іншим.