Повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Що відомо про втечу в'язнів у США

Втеча з виправного центру в Новому Орлеані сталася в ніч на п’ятницю. Група ув’язнених віком від 19 до 42 років зламала розсувні двері камери, вирвала з кріплень умивальник та туалет, після чого пробила прохід через стіну.

Далі втікачі вибралися через вантажну рампу й перелізли через зовнішній паркан. Камери спостереження зафіксували, як вони перетинають автомагістраль.

Двох із них затримали вже того ж дня. Відомо, що одного з них виявили під автомобілем на паркінгу готелю у Французькому кварталі. Інші вісім залишаються на волі, їх активно розшукують.

Шериф округу Орлеан Сьюзен Гатсон припускає, що втечу могли організувати за допомогою зсередини. Один зі співробітників установи, який бачив подію на камерах, вчасно не доповів про інцидент шерифу. За цим фактом наразі проводиться окреме розслідування.

Начальник поліції Нового Орлеана Енн Кіркпатрік також розкритикувала затримку в повідомленні про втечу – її відомство дізналося про інцидент лише через дві години після того, як зникнення ув’язнених виявили під час планового підрахунку.

Також відомо, що деякі з утікачів фігурують у справах про тяжкі злочини, включно з убивствами. Через можливу загрозу правоохоронці провели спецоперації із захисту потенційних жертв – зокрема, одну родину евакуювали з дому.

Нагадаємо, що не так давно президент США Дональд Трамп наказав відновити роботу федеральної в’язниці Алькатрас для утримання найнебезпечніших злочинців. За його словами, це має стати "символом закону, порядку та справедливості".