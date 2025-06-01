Потис руку перекладачу: прем'єр Британії не впізнав президента Південної Кореї
- Британський прем'єр-міністр Кір Стармер на саміті G7 випадково потис руку перекладачеві замість президента Південної Кореї, що стало вірусним відео.
- Саміт G7 у Канаді проходив 15 – 17 червня 2025 року, де США не підтримали спільну заяву через розбіжності з іншими країнами.
Британський прем'єр-міністр Кір Стармер потрапив у дипломатичний курйоз на саміті G7 у Канаді. Він несподівано потис руку перекладачеві замість президента Південної Кореї Лі Чже-Мена.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Daily Mail.
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На оприлюднених кадрах видно, як під час офіційного знайомства Стармер підходить, простягає руку – але адресатом виявляється перекладач, тоді як президент Південної Кореї стояв позаду. Це відео швидко стало вірусним у мережі, викликавши хвилю жартів користувачів.
Після курйозного випадку Стармер заявив, що Британія має "хороші міцні відносини" з Південною Кореєю, і налаштована зміцнити їх ще більше у торгівельній та оборонній галузях.
Стармер потрапив у курйоз із президентом Південної Кореї: дивіться відео
Цей інцидент показує, що неважливо, наскільки ретельно готуєшся до дипломатичних зустрічей – іноді навіть у розвинених протоколах трапляються забавні невдачі.
Що відомо про саміт G7
15 – 17 червня 2025 року у Канаді відбувся саміту G7. Канада пообіцяла військову допомогу (близько C$2 млрд), але США зірвали спільну заяву через спротив Трампа. За даними джерел, президент США Дональд Трамп достроково залишив саміт G7 через роздратування президентом Франції Емманюелем Макроном і небажання зустрічатись з Володимиром Зеленським.
Після цього НАТО вирішило скоротити майбутній саміт у Гаазі до єдиної робочої сесії, щоб запобігти достроковому від'їзду Дональда Трампа.