Стюардеса намагалася перевести кілограм золота: вона заховала його у неочікуваному місці

В Індії 26-річну стюардесу Сурабхі Хатун заарештувало Управління податкової розвідки. Все через те, що вона перевозила майже кілограм золота у доволі "цікавому" місці.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Unilad.

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Інцидент стався в Індії, де, як не дивно, існує величезний ринок для контрабанди золота. Управління податкової розвідки виявило, що дівчина перевозила контрабанду у прямій кишці.

Підозру викликала її дивна хода. Коли працівники на митниці зупинили її для допиту, Хатун відмовилася пройти рентген. Після її відмови митник отримав наказ провести "медичний огляд" – і тоді вони виявили 960 грам золота у вигляді злитків у тілі стюардеси.

Хатун засудили до 14 днів ув'язнення у жіночій в'язниці в Каннурі. Її вирок став першим, коли співробітника авіакомпанії спіймали на контрабанді золота в прямій кишці – але це був не перший випадок, коли вона це робила.



Сурабхі Хатун / Фото з інстаграму surabhi_khatun98

Чому в Індії існує ринок контрабанди золота

Ще 2012 року індійський уряд підвищив імпортні мита на золото втричі, до 15%. Водночас на той час країна була найбільшим споживачем золота у світі.

Щоб уникнути високих тарифів, люди пішли на хитрість і були готові платити "золотим мулам" 54 000 рупій за кілограм, що становить близько 623 доларів.

До середини минулого року контрабандистам платили приблизно 1,3 мільйона рупій, тобто близько 15 000 доларів.