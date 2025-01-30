Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на відео у соцмережах.

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Як видно на опублікованих у мережі кадрах, Робінсон завершував своє звернення словами "Благослови вас Господь за все, що ви робите". Однак потім щось пішло не так і він зробив жест, який дехто сприйняв як нацистське вітання.

Після виступу Робінсон отримав безліч повідомлень та дзвінків від "дуже озлоблених людей". Він підкреслив, що не є нацистом, і пробачив цим людям за їхнє невігластво.

Що зробив пастор: дивіться відео

Зауважимо, що раніше такий самий жест показав Ілон Маск на інавгурації Дональда Трампа. Після резонансу Маск пояснив, що його жест означав: моє серце належить вам.

Довідка. Жест, при якому права рука підноситься до серця, а потім випрямляється вперед і вгору, має історичне коріння і використовувався в різних культурах. Однак у сучасному контексті він часто асоціюється з нацистським вітанням, що може спричинити негативні реакції.