Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на видео в соцсетях.

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Как видно на опубликованных в сети кадрах, Робинсон завершал свое обращение словами "Благослови вас Господь за все, что вы делаете". Однако потом что-то пошло не так и он сделал жест, который некоторые восприняли как нацистское приветствие.

После выступления Робинсон получил множество сообщений и звонков от "очень озлобленных людей". Он подчеркнул, что не является нацистом, и простил этим людям за их невежество.

Что сделал пастор: смотрите видео

Заметим, что ранее такой же жест показал Илон Маск на инаугурации Дональда Трампа. После резонанса Маск объяснил, что его жест означал: мое сердце принадлежит вам.

Справка. Жест, при котором правая рука подносится к сердцу, а затем выпрямляется вперед и вверх, имеет исторические корни и использовался в разных культурах. Однако в современном контексте он часто ассоциируется с нацистским приветствием, что может вызвать негативные реакции.