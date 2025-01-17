Бортпровідниця станцювала тверк у літаку: як відреагувала її авіакомпанія
- Бортпровідниця Нелл Діала станцювала тверк у літаку, святкуючи закінчення випробувального терміну.
- Це відео стало вірусним у тіктоці.
У США бортпровідниця авіакомпанії Alaska Airlines станцювала тверк у літаку. Зробила вона просто під час роботи.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на New York Post.
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Що відомо про бортпровідницю
Бортпровідниця Нелл Діала виконувала переможний танець, щоб відсвяткувати закінчення випробувального терміну на новій посаді. Вона опублікувала відповідне відео у тіктоці, де воно швидко стало вірусним.
Бортпровідниця станцювала тверк у літаку: дивіться відео
Реакція авіакомпанії
На жаль, її радість тривала недовго, оскільки авіакомпанія розірвала з нею контракт після інциденту. Сама бортпровідниця вважає, що не зробила нічого поганого.
Не можу більше бути собою, коли світ такий чутливий. Що поганого в тому, щоб трохи потверкувати перед роботою. Люди поводяться так, ніби ніколи раніше цього не робили,
– написала вона.
Вона стверджувала, що ця робота дозволила їй познайомитися з новими людьми і побачити світ.