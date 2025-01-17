Бортпровідниця станцювала тверк у літаку: як відреагувала її авіакомпанія

У США бортпровідниця авіакомпанії Alaska Airlines станцювала тверк у літаку. Зробила вона просто під час роботи.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на New York Post.

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Що відомо про бортпровідницю

Бортпровідниця Нелл Діала виконувала переможний танець, щоб відсвяткувати закінчення випробувального терміну на новій посаді. Вона опублікувала відповідне відео у тіктоці, де воно швидко стало вірусним.

Бортпровідниця станцювала тверк у літаку: дивіться відео

https://nypost.com/2025/01/15/lifestyle/alaska-airlines-flight-attendant-fired-for-twerking-on-the-job/

Реакція авіакомпанії

На жаль, її радість тривала недовго, оскільки авіакомпанія розірвала з нею контракт після інциденту. Сама бортпровідниця вважає, що не зробила нічого поганого.

Не можу більше бути собою, коли світ такий чутливий. Що поганого в тому, щоб трохи потверкувати перед роботою. Люди поводяться так, ніби ніколи раніше цього не робили,

– написала вона.

Вона стверджувала, що ця робота дозволила їй познайомитися з новими людьми і побачити світ.