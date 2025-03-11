"Так виглядає справжнє щастя": Трюдо залишив пост прем'єра Канади разом з кріслом

Джастін Трюдо, який понад 9 років перебував на посаді прем'єр-міністра Канади, пішов у відставку. Він запам'ятався ефектним жестом, коли виніс свій стілець із зали парламенту.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Що відомо про курйозний момент

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо допрацьовує останні дні на своїй посаді. Невдовзі на чолі уряду країни його замінить колишній глава Банку Канади Марк Карні.

Довідка. Марк Карні – колишній голова Банку Канади та Банку Англії. 59-річний політик позиціює себе як людина, яка може вивести країну з наслідків, спричинених митами Трампа. Останніми місяцями він працював спеціальним радником Трюдо з економіки та довгий час вважався претендентом на головну посаду, хоча випускник Гарварду ніколи не обіймав державних посад.

Тим часом у мережі завірусилася світлина, яку фотограф агентства Reuters зробив 10 березня в Оттаві. На тій Трюдо виносить своє крісло із зали засідань і виглядає при цьому надзвичайно щасливим.

Що цьому передувало

6 січня 2025 року Джастін Трюдо – один із найвідданіших західних союзників України – заявив про свою відставку з посади лідера Ліберальної партії, яку очолював із 2013 року. Це також означало його майбутній відхід з поста прем'єр-міністра.

Таке рішення Трюдо ухвалив на тлі урядових відставок та суперечок про те, як Канада має протистояти тарифним погрозам Дональда Трампа і провадити економічну політику.