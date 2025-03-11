Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на OMAAT.

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Що відомо про курйозний інцидент

Авіакомпанії всіма силами дбають про те, щоб політ пасажирів минав легко та зручно. Однак інколи без курйозів на борту літака не минається. Так, рейс авіакомпанії Air India вилетів об 11:24 з американського штату Чикаго і через 5 годин був змушений повернутися назад.

Повідомляється, що літак Air India 777 пролетів над Канадою, Лабрадорським морем і Гренландією, а тоді мав продовжити свій рух через Атлантику. Але раптом з'ясувалося, що туалет 15-річного літака Boeing 777-300ER, який і здійснював мандрівку, був критично переповненим вже невдовзі після вильоту.



Літак Air India 777 мав переповнені туалети / Фото Unsplash

Відомо, що коли літак прямував через Гренландію, з 12 туалетів на борту повітряного судна працював лише 1. Впоратися із такою ситуацією у повітрі працівники, що обслуговували рейс, не могли.

У підсумку, літак пробув у повітрі майже 10 годин – саме стільки тривала подорож трохи далі від Гренландії та повернення назад до Чикаго. Через 2 дні судно змогло повернутися до роботи. Пасажирів, ймовірно, пересадили на інший літак.