Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reddit.

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Ймовірно, чоловік знав, що недосип може провокувати хронічні запальні процеси та підвищувати ризик захворювань. Тож, вирішив розв'язати це питання, створивши власну "труну для сну".

Я живу з мамою, тому не плачу за орендну. Моя сестра з чоловіком так само. Оскільки вони обидва не працюють, то можуть лягати спати, коли заманеться,

– розповів автор історії.

Однак те, що родичі зовсім не слідкують за часом, стало певною проблемою для Айзека.

"Вони не сплять всю ніч, ходять по дому, готують їжу, відчиняють і зачиняють двері. Я міцно сплю, але це мене будить", – пояснив американець.

Саме тому чоловік зробив спеціальний ящик для сну. Він зроблений з шести листів ДСП розміром 4х8. Дверцята герметично закриваються за допомогою магнітів і пінопластової прокладної стрічки.



Чоловік збудував труну, щоб нарешті позбутися галасливих родичів / Фото Reddit

Айзек не заперечує, що конструкція візуально нагадує труну. Однак поки що спати всередині небезпечно, адже рівень CO2 надто високий, враховуючи, що коробка герметична. Незабаром чоловік планує змінити це.