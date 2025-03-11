Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на OMAAT.

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Что известно о курьезном инциденте

Авиакомпании всеми силами заботятся о том, чтобы полет пассажиров проходил легко и удобно. Однако иногда без курьезов на борту самолета не обходится без курьезов на борту самолета. Так, рейс авиакомпании Air India вылетел в 11:24 из американского штата Чикаго и через 5 часов был вынужден вернуться обратно.

Сообщается, что самолет Air India 777 пролетел над Канадой, Лабрадорским морем и Гренландией, а тогда должен был продолжить свое движение через Атлантику. Но вдруг выяснилось, что туалет 15-летнего самолета Boeing 777-300ER, который и совершал путешествие, был критически переполнен вскоре после вылета.



Самолет Air India 777 имел переполненные туалеты / Фото Unsplash

Известно, что когда самолет следовал через Гренландию, из 12 туалетов на борту воздушного судна работал только 1. Справиться с такой ситуацией в воздухе работники, обслуживавшие рейс, не могли.

В итоге, самолет пробыл в воздухе почти 10 часов – именно столько длилось путешествие чуть дальше от Гренландии и возвращение обратно в Чикаго. Через 2 дня судно смогло вернуться к работе. Пассажиров, вероятно, пересадили на другой самолет.