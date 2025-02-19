У Канаді авто Tesla Cybertruck загрузло у кучугурах: курйозне відео

У канадському місті Монреаль сталася курйозна ситуація за участю автомобіля Tesla Cybertruck. Авто загрузло у кучугурах без можливості вибратися.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на тікток @tareq2022khan.

Дивіться також Жінка забула погодувати котів: помста була рішучою

Відомо, що інцидент стався у місті Монреаль, що у Канаді. Tesla Cybertruck не зміг подолати зимові умови та загруз у снігу. Це відео швидко стало вірусним у мережі, зібравши понад 2,7 мільйона переглядів.

Користувачі мережі жартують, що позашляховик вартістю 80 тисяч доларів не зміг проїхати через невеликий сніговий насип. Тоді, як інші транспортні засоби легко проїжджають повз.

У Канаді авто Tesla Cybertruck загрузло у кучугурах: дивіться відео

Реакція соцмереж

У коментарях під відео користувачі порівнюють Cybertruck з іншими авто, зокрема Subaru Forester, який, за їх словами, без проблем впорався б з цією ситуацією.

Цікаво! Видання The Drive припускає, що основною причиною проблем стали зношені шини позашляховика, що призвело до втрати зчеплення на слизькій поверхні.