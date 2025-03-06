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6 березня, 16:25
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"Дивлюсь, як мої 1000 гривень скачуть на сцені": у тіктоці завірусився смішний тренд

Альона Захарова
Основні тези
  • У тіктоці з'явився новий тренд, де користувачі публікують відео з концертів з підписом "Дивлюсь, як мої … гривень скачуть на сцені", іронізуючи над витраченими грошима.
  • Тренд швидко набрав популярності, отримавши багато позитивних відгуків та коментарів у соцмережах.

У тіктоці з'явився новий тренд, який швидко став популярним. Він підкорює користувачів своєю несподіваною креативністю та гумором.

У чому полягає новий тренд та що про нього відомо – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Що відомо про новий тренд

У тіктоці користувачі почали публікувати відео з концертів та виступів з підписом: "Дивлюсь, як мої … гривень скачуть на сцені". Суму, яку користувач заплатив за те, аби відвідати концерт, кожен вказує свою. 

У цьому контексті фраза "скачуть на сцені" використовується як метафора. Люди уявляють ніби гроші, які вони витратили, оживають і беруть участь у шоу. Це іронічне зображення витрачених коштів, яке викликає посмішку та розуміння у тих, хто сам знає, як дорого обходяться сучасні концерти.

У тіктоці завірусився новий тренд: дивіться відео

Користувачі мережі підтримують новий тренд: дивіться відео

@liinkiis_ @Ліна ♬ оригінальний звук - drfva.love

Суми у всіх різні: дивіться відео

@soli_stepanuyk #recommendations #dance #україна #modern #3к ♬ son original - louise

Як ми бачимо, "скакати" на сцені можуть не лише гроші, але й нерви хореографів та тренерів, які поставили номер.

Як цей тренд відчувають хореографи та тренери: дивіться відео

@choreo_fkkim #народнахореографія #fkkim #україна #fyp #рекомендації ♬ оригінальний звук - dance️‍?

Тренери долучилися до тренду: дивіться відео

@s.hozhi_crew #схожіcrew #команда #харків #танці #тренд #artdance #dance пошарпані нерви тренера #нерви ♬ оригінальний звук - dance️‍?

Реакція соцмереж

Люди у тіктоці були в захваті від нового тренду та залишали чимало коментарів на його підтримку. 

  • "То ж дуже файні 1200 гривень".
  • "Скачуть ще й приспівують".
  • "Але ж які емоції були".