"Дивлюсь, як мої 1000 гривень скачуть на сцені": у тіктоці завірусився смішний тренд

У тіктоці з'явився новий тренд, який швидко став популярним. Він підкорює користувачів своєю несподіваною креативністю та гумором.

У чому полягає новий тренд та що про нього відомо – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Що відомо про новий тренд

У тіктоці користувачі почали публікувати відео з концертів та виступів з підписом: "Дивлюсь, як мої … гривень скачуть на сцені". Суму, яку користувач заплатив за те, аби відвідати концерт, кожен вказує свою.

У цьому контексті фраза "скачуть на сцені" використовується як метафора. Люди уявляють ніби гроші, які вони витратили, оживають і беруть участь у шоу. Це іронічне зображення витрачених коштів, яке викликає посмішку та розуміння у тих, хто сам знає, як дорого обходяться сучасні концерти.

У тіктоці завірусився новий тренд: дивіться відео

Користувачі мережі підтримують новий тренд: дивіться відео

Суми у всіх різні: дивіться відео

Як ми бачимо, "скакати" на сцені можуть не лише гроші, але й нерви хореографів та тренерів, які поставили номер.

Як цей тренд відчувають хореографи та тренери: дивіться відео

Тренери долучилися до тренду: дивіться відео

Реакція соцмереж

Люди у тіктоці були в захваті від нового тренду та залишали чимало коментарів на його підтримку.