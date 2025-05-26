"На це можна дивитися вічно": відео з вибухом Кремля підкорило тікток

У тіктоці стрімко набирає популярності анімаційне відео, що зображує вибух Кремля. Автор ролика – користувач із Грузії. Відео вже переглянули майже мільйон разів, а кількість вподобань перевищила 176 тисяч.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на тікток-акаунт @mikheilsaakashvili05.

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На оприлюднених у мережі кадрах ми бачимо як вибухає Кремль. Спершу споруда стоїть непохитно. Дійство відбувається вночі, тож Кремля м'яко освітлюють сотні ліхтарів. Аж раптом з даху проривається вогняний спалах. Полум'я й дим стрімко вириваються вгору.

Вибух охопив центральну частину Кремля – видно уламки стін, дерева, що чорніють у диму, і вогняні гриби, які здіймаються в небо. Видовище нагадує сцени з голлівудських фільмів-катастроф або гри Call of Duty, тільки це – з глибоким політичним підтекстом.

І хоча це відео створене за допомогою нейромереж, але виглядає надзвичайно реалістично.

Вибух Кремля підкорив тікток: дивіться відео

Реакція мережі

Українські глядачі у коментарях в захваті:

"Гарно, але мало. Картина не повна. Я хочу, щоб уся та країна "от края і до края" була отака".

"Цей сон, цей сон мені щоночі сниться".

"Хто-небудь зупинить мене, вже сотий раз дивлюсь не маю сили відео перегорнути".

"На це можна дивитися вічно".

Раніше ШІ зобразив різні країни через образи тварин. Відео викликало фурор у соцмережах, українці були вражені інтерпретаціями ШІ та реалістичністю зображень.