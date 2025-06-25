Чоловік вирішив допомогти рятувальній операції і неочікувано дізнався, що шукав сам себе

У Туреччині сталася курйозна ситуація, яка миттєво стала вірусною. 50-річний чоловік із провінції Бурса зник після вечора з друзями, але згодом сам взяв участь у власних пошуках.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на HornbillTV.

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Що відомо про інцидент

Одного дня Бейхан Мутлу вирушив на вечірку, де не обійшлося без алкоголю. Коли він не повернувся додому наступного ранку, стурбовані родичі повідомили поліцію. Невдовзі рятувальники та волонтери сформували пошукову групу й вирушили обстежувати лісові райони.

Та, як виявилося, сам "зниклий" Мутлу також опинився серед тих, хто шукав "зниклого чоловіка". Він випадково натрапив на пошукову групу й, нічого не підозрюючи, приєднався до неї.

Пошуки тривали кілька годин / Фото Unsplash

Як минула пошукова операція

Пошуки тривали кілька годин, доки рятувальники не почали вигукувати ім'я зниклого. Почувши: "Бейхан Мутлу!", чоловік здивовано відповів: "Я тут!", тим самим завершивши імпровізовану рятувальну операцію.

Після цього інциденту чоловіка доправили додому. Наразі невідомо, чи понесе він якусь відповідальність за виклик сил екстреного реагування, однак соцмережі вже охрестили його "легендою турецьких лісів".

Раніше ми писали про "інцидент" у Балтійському морі, під час якого британський катер HMS Dasher доставив каву екіпажу шведського підводного човна під час навчань НАТО Baltops 25. Передача кави виглядала як сцена з епічної комедії.