Турист відсудив мільйонну компенсацію після того, як його вдарило розсувними дверима

Американський турист, на ім'я Джим Гаусман домігся великої компенсації після того, як під час круїзу у 2011 році його вдарило автоматичними розсувними дверима.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Unilad.

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Що відомо про інцидент

На борту круїзного лайнера Holland America розсувні двері несподівано зачинилися, вдаривши чоловіка в голову. Спочатку удар здавався незначним, і Хаусман із дружиною продовжили подорож, але пізніше в нього почалися серйозні проблеми зі здоров'ям.

Його дружина розповіла, що після травми її чоловік змінився. Зокрема, у нього з'явилися:

перепади настрою,

дратівливість,

напади.

Він подав позов проти круїзної компанії, стверджуючи, що інцидент зруйнував його життя.

Чоловіка вдарили розсувні двері: дивіться відео

Яке рішення ухвалив суд

Спершу федеральне журі присяжних у штаті Вашингтон присудило чоловікові 21,5 мільйона доларів. Однак пізніше суддя Барбара Ротштейн анулювала це рішення і призначила повторний розгляд.

Сумніви викликала інформація від колишньої помічниці Гаусмана, Емі Мізер. Вона заявила, що чоловік навмисно видаляв електронні листи, які могли б зашкодити його справі. Також з'ясувалося, що він приховував існування однієї зі своїх поштових скриньок.

Як з'ясувалося, чоловік використовував свою травму мозку, коли це було йому вигідно.