Робота для душі та експерти у політиці: соцмережі згадують найсмішніші анекдоти до Дня таксиста

Таксисти – це не просто водії, а справжні майстри своєї справи, які за короткий час можуть розвеселити пасажира, поділитися життєвими порадами або завести філософську розмову.

Крім того, про таксистів складено чимало анекдотів, які ми пропонуємо згадати у День таксиста. Найсмішніші жарти про таксистів – читайте у добірці 24 Каналу.

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Анекдоти про таксистів

– Ви завжди так швидко їдете?

– Ні, тільки коли я поспішаю.

– А зараз ви куди поспішаєте?

– Додому, хочеться нарешті відпочити від пасажирів!

***

Сідає пасажир у таксі, дивиться на зламаний спідометр і запитує:

– А як ви визначаєте швидкість?

Таксист усміхається:

– За криками пасажирів!

***

– Ви навіщо мене так далеко везете?

– Ну, ви ж самі сказали: “Додому не хочу повертатися”… От я і вирішив допомогти!

***

Чоловік просить таксиста:

– Тещу довези на вокзал, щоби не запізнилася!

– Не хвилюйтесь, довезу, як свою!

Меми до Дня таксиста



Рівень довіри до водія одразу падає / Фото з мережі



Ох, вже ці столичні таксисти / Фото з мережі



Саме так це і відчувається / Фото з мережі



Як обирають кандидатів на посаду таксиста / Фото з мережі



Без цього було б дуже скучно / Фото з мережі

Ці анекдоти ще раз доводять, що поїздка з таксистом може перетворитися на веселу пригоду. Сподіваємося, ця добірка підняла вам настрій і додала позитиву до дня!