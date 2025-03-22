Робота для душі та експерти у політиці: соцмережі згадують найсмішніші анекдоти до Дня таксиста
- Соцмережі згадують анекдоти про таксистів до Дня таксиста, які можуть розвеселити пасажирів.
- Анекдоти та меми висвітлюють комічні ситуації та стереотипи, пов'язані з таксистами.
Таксисти – це не просто водії, а справжні майстри своєї справи, які за короткий час можуть розвеселити пасажира, поділитися життєвими порадами або завести філософську розмову.
Крім того, про таксистів складено чимало анекдотів, які ми пропонуємо згадати у День таксиста. Найсмішніші жарти про таксистів – читайте у добірці 24 Каналу.
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Анекдоти про таксистів
– Ви завжди так швидко їдете?
– Ні, тільки коли я поспішаю.
– А зараз ви куди поспішаєте?
– Додому, хочеться нарешті відпочити від пасажирів!
***
Сідає пасажир у таксі, дивиться на зламаний спідометр і запитує:
– А як ви визначаєте швидкість?
Таксист усміхається:
– За криками пасажирів!
***
– Ви навіщо мене так далеко везете?
– Ну, ви ж самі сказали: “Додому не хочу повертатися”… От я і вирішив допомогти!
***
Чоловік просить таксиста:
– Тещу довези на вокзал, щоби не запізнилася!
– Не хвилюйтесь, довезу, як свою!
Меми до Дня таксиста
Рівень довіри до водія одразу падає / Фото з мережі
Ох, вже ці столичні таксисти / Фото з мережі
Саме так це і відчувається / Фото з мережі
Як обирають кандидатів на посаду таксиста / Фото з мережі
Без цього було б дуже скучно / Фото з мережі
Ці анекдоти ще раз доводять, що поїздка з таксистом може перетворитися на веселу пригоду. Сподіваємося, ця добірка підняла вам настрій і додала позитиву до дня!