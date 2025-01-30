"Ісусе, довіряю тобі": мережею шириться тренд від лижників, які відпочивають у Буковелі
- У тіктоці популярний тренд порівняння спусків у Буковелі та на Драгобраті, супроводжуваний іронічною піснею "Ісусе, довіряю тобі".
- Користувачі соцмереж в захваті від кумедних відео через складність трас на Драгобраті порівняно з Буковелем.
У тіктоці набирає популярності новий тренд серед лижників, які відпочивають в українських Карпатах. Українці порівнюють спуски з гори у Буковелі та на Драгобраті, створюючи кумедні відео.
У чому полягає суть тренду – розповідає 24 Канал.
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Цьогоріч Буковель залишається одним із найпопулярніших гірськолижних курортів України, приваблюючи увагу тисяч людей. Курорт відомий не лише фантастичними видами, але й відносно легкими трасами. Чого не можна сказати про Драгобрат.
У тіктоці користувачка з ніком @dashasams опублікувала відео, на якому порівнює катання у Буковелі та на Драгобраті. Друга частина відео іронічно супроводжується піснею зі словами "Ісусе, довіряю тобі".
Мережею шириться тренд від лижників: дивіться відео
Користувачі соцмереж були в захваті від такого кумедного порівняння, адже загальновідомо, що траси на Драгобраті – не для новачків. Ось, які коментарі залишали люди:
- "Я б не довіряла Ісусу в цій ситуації, а раптом він хоче зустрітись особисто".
- "Цей спуск ще дуже простий для Драгобрату".
- "Зато дешевше. Навіть, якщо з похованням рахувати".
Українці підтримали тренд та показали, як вони катаються цього року.
Порівняння трас у Буковелі та на Драгобраті: дивіться відео
Вайб катання на лижах для новачків: дивіться відео
Небезпечний спуск: дивіться відео