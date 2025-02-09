Ванга проти Нострадамуса: штучний інтелект припустив, хто з них переможе в боксерському рингу

Штучний інтелект вже вкотре дивує нас своєю вигадливістю. Завдяки його можливостям ми маємо змогу побачити те, що інколи навіть важко уявити.

Проаналізувати можливі навички та вміння легендарних провісників Баби Ванги та Нострадамуса допоміг ШІ від Google Gemini, передає 24 Канал з посиланням на Daily Star.

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Хто переможе на боксерському рингу

Штучний інтелект зазначив, що поєдинок між цими екстрасенсами, ймовірно, буде дивною і непередбачуваною подією. Тут і не посперечаєшся. Щодо Ванги, то відомо, що вона мала видатні екстрасенсорні здібності. Це могло б допомогти їй передбачати рухи супротивника, ухилятися від ударів до їхнього нанесення і завдавати удари з дивовижною точністю.



Ванга на боксерському рингу / Фото Google Gemini

Її сліпота може бути навіть перевагою, оскільки вона не відволікатиметься на візуальні підказки, покладаючись винятково на свої інші відчуття та психічну інтуїцію,

– пише ШІ.

Натомість Нострадамус мав певні знання у медицині та астрології. Це може дати йому перевагу в розумінні анатомії людини і прогнозуванні поведінки супротивника на основі його рухів і тонких сигналів. Він також міг використовувати свої знання трав і зілля для створення бальзамів, які могли б підвищити його витривалість і стійкість.



Нострадамус на боксерському рингу / Фото Google Gemini

Як ШІ оцінює силу супротивників

Але, як і Ванга, Нострадамус не був відомий своїми фізичними здібностями. Його зосередженість на інтелектуальних заняттях могла залишити його непідготовленим до грубої фізичної сили боксерського поєдинку.

З огляду на обмеження фізичної форми обох супротивників і непередбачуваність боксерського поєдинку, ШІ дав перевагу Ванзі. Її здатність "бачити" без зору, передбачати дії противника до того, як вони відбудуться, може стати потужною перевагою на рингу.