Проаналізувати можливі навички та вміння легендарних провісників Баби Ванги та Нострадамуса допоміг ШІ від Google Gemini, передає 24 Канал з посиланням на Daily Star.

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Хто переможе на боксерському рингу

Штучний інтелект зазначив, що поєдинок між цими екстрасенсами, ймовірно, буде дивною і непередбачуваною подією. Тут і не посперечаєшся. Щодо Ванги, то відомо, що вона мала видатні екстрасенсорні здібності. Це могло б допомогти їй передбачати рухи супротивника, ухилятися від ударів до їхнього нанесення і завдавати удари з дивовижною точністю.



Ванга на боксерському рингу / Фото Google Gemini

Її сліпота може бути навіть перевагою, оскільки вона не відволікатиметься на візуальні підказки, покладаючись винятково на свої інші відчуття та психічну інтуїцію,

– пише ШІ.

Натомість Нострадамус мав певні знання у медицині та астрології. Це може дати йому перевагу в розумінні анатомії людини і прогнозуванні поведінки супротивника на основі його рухів і тонких сигналів. Він також міг використовувати свої знання трав і зілля для створення бальзамів, які могли б підвищити його витривалість і стійкість.



Нострадамус на боксерському рингу / Фото Google Gemini

Як ШІ оцінює силу супротивників

Але, як і Ванга, Нострадамус не був відомий своїми фізичними здібностями. Його зосередженість на інтелектуальних заняттях могла залишити його непідготовленим до грубої фізичної сили боксерського поєдинку.

З огляду на обмеження фізичної форми обох супротивників і непередбачуваність боксерського поєдинку, ШІ дав перевагу Ванзі. Її здатність "бачити" без зору, передбачати дії противника до того, як вони відбудуться, може стати потужною перевагою на рингу.