Важить як восьмирічна дитина: в Іспанії хлопець виростив диню-мутанта
- 19-річний Лоренс Солер Адровер з Іспанії виростив диню-канталупу вагою 31,446 кілограма, встановивши новий світовий рекорд.
- Лоренс представив свій рекорд на конкурсі у Вільянуева-де-ла-Серена, досягнувши своєї мрії вирощувати гігантські плоди.
- Диня-канталупа зазвичай важить 0,5 – 2,5 кілограма.
19-річний Лоренс Солер Адровер з Іспанії потрапив до Книги рекордів Гіннеса, виростивши гігантську диню-канталупу вагою 31,446 кілограма.
Це офіційно найбільша диня такого сорту у світі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Книгу рекордів Гіннеса.
Дивіться також Важить більше ніж доросла людина: поляк упіймав гігантського сома
Величезна диня перевершила вагу:
- середньостатистичної пральної машини,
- мішка цементу,
- дорослого золотистого ретривера.
Для порівняння, диня важча, ніж восьмирічна дитина, середня вага якої – становить приблизно 25 кілограмів.
Як хлопець вирощував диню / Фото Книги рекордів Гіннеса
Лоренс представив фрукт на конкурсі кавунів і динь імені Руфіно Пінеда Мендоса у містечку Вільянуева-де-ла-Серена ще у 2023 році. Він мав на меті перевершити попередній рекорд, встановлений у 2019 році – тоді диня важила 30,47 кілограма.
Молодий агроном-ентузіаст не просто виростив фрукт, а зробив це заради власної мрії. Своє захоплення вирощуванням гігантських плодів він перетворив на серйозну мету – і вразив нею весь світ.
Цікаво! Диня-канталупа – це один із найпопулярніших різновидів дині, відомий своїм солодким смаком, ароматом і м’якою текстурою. Зазвичай її вага складає 0,5 – 2,5 кілограма, але бувають рекордні екземпляри.
Раніше британець Девід Нок спіймав гігантського коропа вагою 47,8 кілограма в Угорщині, встановивши неофіційний світовий рекорд.