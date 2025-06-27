Важить як восьмирічна дитина: в Іспанії хлопець виростив диню-мутанта

19-річний Лоренс Солер Адровер з Іспанії потрапив до Книги рекордів Гіннеса, виростивши гігантську диню-канталупу вагою 31,446 кілограма.

Це офіційно найбільша диня такого сорту у світі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Книгу рекордів Гіннеса.

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Величезна диня перевершила вагу:

середньостатистичної пральної машини,

мішка цементу,

дорослого золотистого ретривера.

Для порівняння, диня важча, ніж восьмирічна дитина, середня вага якої – становить приблизно 25 кілограмів.



Як хлопець вирощував диню / Фото Книги рекордів Гіннеса

Лоренс представив фрукт на конкурсі кавунів і динь імені Руфіно Пінеда Мендоса у містечку Вільянуева-де-ла-Серена ще у 2023 році. Він мав на меті перевершити попередній рекорд, встановлений у 2019 році – тоді диня важила 30,47 кілограма.

Молодий агроном-ентузіаст не просто виростив фрукт, а зробив це заради власної мрії. Своє захоплення вирощуванням гігантських плодів він перетворив на серйозну мету – і вразив нею весь світ.

Цікаво! Диня-канталупа – це один із найпопулярніших різновидів дині, відомий своїм солодким смаком, ароматом і м’якою текстурою. Зазвичай її вага складає 0,5 – 2,5 кілограма, але бувають рекордні екземпляри.

Раніше британець Девід Нок спіймав гігантського коропа вагою 47,8 кілограма в Угорщині, встановивши неофіційний світовий рекорд.