"Харизма зашкалює": дует собаки та саксофоніста замилував жителів Кривого Рогу

Мережу зворушило відео вуличного концерту в Кривому Розі. До саксофоніста неочікувано приєднався місцевий собака на прізвисько Біляш.

Очевидці опублікували відео. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на благодійну ініціативу "Територія добра", яка опікується безпритульними тваринами.

Читайте також Фото чихуахуа на "паспорт" розсмішило мережу та стало вірусним

Як пройшов імпровізований концерт?

У підписі до публікації організація навела цитату, яку приписують американському письменнику та журналісту Енді Руні: "Середньостатистична собака – набагато симпатичніша істота, ніж середньостатистична людина".

На кадрах видно: щойно музикант починає грати, собака починає "власну партію", акомпануючи підвиванням. Як тільки саксофоніст робить паузу, песик також одразу ж припиняє спів.

Песик підвивав саксофоністу на вуличному концерті у Кривому Розі: дивіться відео

Кілька людей зупинилися, аби послухати незвичний дует, і знімали їхній "виступ" на телефони.

Цікаво! Собаки часто реагують на високочастотні звуки або довгі ноти, як-от у саксофоні. Їхній слух набагато чутливіший за людський, тож мелодія може звучати для них схоже до виття інших тварин. Собаки не розуміють музику, як люди, але сприймають тональність, темп, ритм і можуть реагувати на знайомі патерни.

Як реагують у мережі?

Люди залишили під дописом "Території добра" чимало коментарів. Одна з користувачок розповіла, що це – Біляш. "Він полюбляє ганятися за машинами біля району, де живе", – пригадала вона. Інші називають собаку "місцевою зіркою" та кажуть, що "солістка просто супер". Деякі навіть пожартували, що у минулому пес, мабуть, був тенором і співав виключно під супровід оркестру. Також оцінили харизму чотирилапого – пишуть, що вона зашкалює.

Крім цього, люди турбуються, чи пригостили вуличного песика смаколиками. А також пишуть, що боляче, коли старість таких собак проходить на вулиці, і закликають робити для них добрі справи.

Раніше ми писали про фестиваль адопції AdoptMe Days. Там чотирилапим з притулків шукали нові домівки. Під час заходу вдалося знайти родини для 113 тваринок.