Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на тікток-сторінку @coffee.g0blin.

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Що сталося у ветклініці

Мешканка Північної Кароліни привела свою улюбленицю до клініки, де тій мали зробити знімок для медичної картки. Але несподіваний вираз мордочки Джіджі не тільки розсмішив персонал клініки, а й підкорив серця мільйонів людей у мережі.

Під час зйомки Джіджі видала те, що я називаю її "знаковою усмішкою Джіджі". Вона усміхається, коли збуджена,

– розповіла Аріель.



Ветеринар зробив фото собаки на паспорт / Фото з тікток-сторінки

Собака стала справжньою зіркою мережі

Знімок вийшов настільки вдалим, що асистентка клініки надіслала його власниці. Згодом виявилося, що це фото тепер назавжди залишиться в офіційній медичній картці чотирилапої пацієнтки.

Після публікації відео Аріель та її собака стали справжніми знаменитостями. Жінка розповіла, що навіть у барі до неї підходили незнайомці з фразою: "Я фанат твоєї Джіджі".

Раніше ми писали про кумедного щеня бультер'єра, на ім'я Неллі з Великої Британії. Його реакція на газовану воду стала вірусною у тіктоці. Спочатку Неллі з цікавістю наблизилася до напою, але вже після першого ковтка – в буквальному сенсі втекла назад.