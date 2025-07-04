Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Newsweek.

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Неллі — 12-тижневий мініатюрний бультер'єр, яка вже має власну аудиторію в соцмережах. Її господарі публікують у тіктоці кумедні витівки цуценяти, а нещодавня спроба напитися газованої води стала справжнім хітом.

На відео видно, як господарі ставлять перед цуценям миску з газованою водою. Спочатку Неллі з цікавістю наближається до напою, але вже після першого ковтка – в буквальному сенсі відскакує назад. Її реакція – суміш здивування та розгубленості: вона починає гавкати й навіть стрибати навколо миски, наче намагається "вигнати" бульбашки з напою.

Реакція цуценяти на газовану воду: дивіться відео

Цуценя навіть спробувало вдруге підійти до миски, але реакція була такою ж – ще більше гавкання і здивоване обурення. Господарі не змогли стримати сміху, а користувачі TikTok зробили Неллі маленькою зіркою мережі.

Цікаво! Ветеринари не рекомендують давати домашнім улюбленцям газовану воду. Адже газ у воді може спричинити у тварини здуття, дискомфорт у шлунку або навіть метеоризм. Собаки погано переносять карбонізацію – у них може з'явитися бурчання, відрижка або болі в животі.

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