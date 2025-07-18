Замах на витвір мистецтва: у Франції відвідувачка з’їла банан за 6,2 мільйона доларів

У французькому музеї Помпіду-Мец сталася незвична ситуація. Одна з відвідувачок відкусила шматок банана, який був витвором мистецтва.

Мовиться про роботу під назвою "Комедіант" Мауріціо Каттелан, вартістю 6,2 мільйона доларів, була прикріплена до стіни звичайною клейкою стрічкою. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на France24.

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Що сталося у музеї?

Під час відвідування музею Помпіду-Мец жінка відкусила шматочок від банана, приклеєного до стіни. На щастя, в інцидент швидко втрутили працівники музею, замінивши банан. А сам Каттелан підкреслив, що жінка з'їла тільки банан, а не скотч.

Важливо! У музеї пояснили, що банани в роботі регулярно оновлюють, оскільки вони є швидкопсувними.

У Франції відвідувачка з’їла банан за 6,2 мільйона доларів: дивіться відео

Що відомо про витвір мистецтва?

"Комедіант" – це скандально відомий арт-об'єкт сучасного мистецтва, створений італійським художником Мауріціо Каттеланом у 2019 році. Основна "композиція" – банан, приклеєний до стіни за допомогою сріблястого скотчу. І хоч виглядає це як жарт, робота викликала гучний резонанс у світі мистецтва.

Цікаво, що це не перший випадок, коли "Комедіант" стає жертвою голоду. У 2019 році на виставці Art Basel в Маямі його вже з’їдали – тоді перформанс здійснив художник Девід Датуна, заявивши, що просто "зголоднів". Пізніше криптомільярдер Джастін Сан купив інсталяцію за 6,2 мільйона доларів і теж з’їв банан.