Речь идет о работе под названием "Комедиант" Маурицио Каттелан, стоимостью 6,2 миллиона долларов, была прикреплена к стене обычной клейкой лентой. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на France24.

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Что произошло в музее?

Во время посещения музея Помпиду-Мец женщина откусила кусочек от банана, приклеенного к стене. К счастью, в инцидент быстро вмешались работники музея, заменив банан. А сам Каттелан подчеркнул, что женщина съела только банан, а не скотч.

Важно! В музее объяснили, что бананы в работе регулярно обновляют, поскольку они являются скоропортящимися.

Во Франции посетительница съела банан за 6,2 миллиона долларов: смотрите видео

Что известно о произведении искусства?

"Комедиант" – это скандально известный арт-объект современного искусства, созданный итальянским художником Маурицио Каттеланом в 2019 году. Основная "композиция" – банан, приклеен к стене с помощью серебристого скотча. И хоть выглядит это как шутка, работа вызвала громкий резонанс в мире искусства.

Интересно, что это не первый случай, когда "Комедиант" становится жертвой голода. В 2019 году на выставке Art Basel в Майами его уже съедали – тогда перформанс совершил художник Дэвид Датуна, заявив, что просто "проголодался". Позже криптомиллиардер Джастин Сан купил инсталляцию за 6,2 миллиона долларов и тоже съел банан.