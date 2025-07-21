Мовиться про роботу під назвою "Комедіант" Мауріціо Каттелан, вартістю 6,2 мільйона доларів, була прикріплена до стіни звичайною клейкою стрічкою. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на France24.

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Що сталося у музеї?

Під час відвідування музею Помпіду-Мец жінка відкусила шматочок від банана, приклеєного до стіни. На щастя, в інцидент швидко втрутили працівники музею, замінивши банан. А сам Каттелан підкреслив, що жінка з'їла тільки банан, а не скотч.

Важливо! У музеї пояснили, що банани в роботі регулярно оновлюють, оскільки вони є швидкопсувними.

У Франції відвідувачка з’їла банан за 6,2 мільйона доларів: дивіться відео

Що відомо про витвір мистецтва?

"Комедіант" – це скандально відомий арт-об'єкт сучасного мистецтва, створений італійським художником Мауріціо Каттеланом у 2019 році. Основна "композиція" – банан, приклеєний до стіни за допомогою сріблястого скотчу. І хоч виглядає це як жарт, робота викликала гучний резонанс у світі мистецтва.

Цікаво, що це не перший випадок, коли "Комедіант" стає жертвою голоду. У 2019 році на виставці Art Basel в Маямі його вже з’їдали – тоді перформанс здійснив художник Девід Датуна, заявивши, що просто "зголоднів". Пізніше криптомільярдер Джастін Сан купив інсталяцію за 6,2 мільйона доларів і теж з’їв банан.